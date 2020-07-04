Очередные голы Роналду и Дибалы в видеообзоре матча Ювентус – Торино – 4:1

Ювентус разгромил Торино в рамках 30-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

"Старая синьора" не почувствовала особого сопротивления от своих соседей. Ювентус забил по два гола в каждом из таймов, а Торино отличился лишь однажды – Белотти реализовал пенальти. Интересно, что уже в четвертом матче подряд за "бьянконери" забили Дибала и Роналду.

Ювентус в туринском дерби разгромил Торино: Серия А, 30-й тур, суббота

После этой победы Ювентус набрал уже 75 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Серии А. У Торино 31 зачетный пункт и 15-строча.