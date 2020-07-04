Очередные голы Роналду и Дибалы в видеообзоре матча Ювентус – Торино – 4:1

Украина — 05:00 11883
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Динамо – Шахтер: Заря аплодирует – унизительное поражение на глазах Реброва, Коноплянка отвечает троллям и позитив Киева
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Лунин парировал пенальти и удивил еще одним компонентом игры, но не спас Овьедо от поражения лидеру СегундыИспания — 00:57 6280
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Бавария в эффектном финале Кубка Германии с ассистом Нойера перестреляла Байер и оформила "золотой дубль"Германия — 4 июль 1555
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Лунин эффектно потянул уже пятый пенальти в Испании – видео сейваИспания — 4 июль 15129
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Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матчаУкраина — 4 июль 17338