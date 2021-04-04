Ювентус врятував нічию у туринському дербі у 29-му турі Серії А (2:2). Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Вже в дебюті Дербі делла Молле "Стара синьйора" забила – точний удар вдався К'єзі. Зрівняв ситуацію на табло Санабрія, який перший зіграв на добиванні.

Роналду голом на останніх хвилинах врятував Ювентус від поразки, Інтер здолав Болонью та закріпився на вершині Серії А

По перерві Торіно несподівано вийшов уперед вперше в зустрічі – Санабрія оформив дубль. Рятувати ситуацію довелось Роналду, якому все ж на 81 хвилині вдалось відзначитись у воротах "биків". 2:2 – команда Андреа Пірло вкотре втрачає очки.

Після 29-ти турів Ювентус розташувався на 4 сходинці, а відставання від Інтера, який лідирує, складає 12 залікових балів. Торіно ж завис над зоною вильоту.