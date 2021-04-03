Мілан у більшості на останніх хвилинах вирвав нічию у Сампдорії
В рамках суботньої програми 29-го туру Серії А Сампдорія на виїзді розписала бойову нічию із Міланом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2020/21, 29-й тур
Мілан – Сампдорія – 1:1
Голи: Хауге, 87 – Квальярелла, 57
Вилучення: Сілва, 59 (Сампдорія) (друга жовта)
Беневенто – Парма – початок о 16:00
Дженоа – Фіорентина – початок о 16:00
Кальярі – Верона – початок о 16:00
Лаціо – Спеція – початок о 16:00
Наполі – Кротоне – початок о 16:00
Сассуоло – Рома – початок о 16:00
Торіно – Ювентус – початок о 19:00
Болонья – Інтер – початок о 21:45
Програму вікенду в італійській Серії А відкривав поєдинок Мілан – Сампдорія. У першому таймі моменти були в обох команд, але забити не вдалось жодній. У генуезців на заваді стояв Доннарумма, який кілька разів рятував ворота гостей, а "россонері" мали проблеми з реалізацією, та й загалом виглядали досить мляво.
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На 59-й хвилині Ернандес віддав неточну передачу неподалік власного карного майданчика, і Квальярелла майстерним ударом перекинув Доннарумму – він не очікував такої підступної помилки, й дозволив собі вийти з воріт. Однак, за кілька хвилин радість гостей перервалась – Сілва отримав другу жовту, і вони залишились у меншості. Стефано Піолі одразу кинув у бій свіжі сили, й міланці почали насідати на оборону суперника. На 87-й Хауге зумів реалізувати вихід віч-на-віч із голкіпером і зрівняв рахунок. У компенсований час Кессьє міг здобути для Мілана перемогу, але через рикошет його удар влучив у стійку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.
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