Початок зустрічі склався для туринців дуже вдало. Мората запресингував Маноласа та чітко реалізував вихід віч-на-віч з Оспіною. До перерви команди обмінялися кількома напівмоментами, які на рахунок не вплинули.

Наполі вийшов на першу позицію в Серії А, перегравши Ювентус у дербі – туринці набрали 1 очко у трьох стартових турах

Другу половину Наполі провів значно краще – вже на 57-й хвилині Політано підчатував відскок після чергових невпевнених дій Щенсни. Під завісу поєдинку Ювентус втратив навіть очко. Фатальний гол вийшов дещо курйозним. Мойзе Кін замкнув чужу подачу кутового у свої ворота, Щенсни виловив м'яч на лінії, але на добиванні знову краще грав Наполі – цього разу Кулібалі. Підопічні Аллегрі набрали жалюгідний один пункт у трьох турах, а нова команда Саррі з максимумом розташувалась на вершині таблиці.