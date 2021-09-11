Начало встречи сложилось для туринцев очень удачно. Мората запрессинговал Маноласа и четко реализовал выход один на один с Оспиной. До перерыва команды обменялись несколькими полумоментами, которые на счет не повлияли.

Наполи вышел на первую позицию в Серии А, переиграв Ювентус в дерби – туринцы набрали 1 очко в трёх стартовых турах

Вторую половину Наполи провел значительно лучше – уже на 57-й минуте Политано подкараулил отскок после очередных неуверенных действий Щенсны. Под занавес поединка Ювентус упустил даже очко. Роковой гол получился несколько курьезным. Мойзе Кин замкнул чужую подачу углового в свои ворота, Щенсны выловил мяч на линии, но на добивании снова лучше играл Наполи – на этот раз Кулибали. Подопечные Аллегри набрали жалкий один пункт в трех турах, а новая команда Сарри с максимумом расположилась на вершине таблицы.