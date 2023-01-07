Ювентус обіграв Удінезе в рамках 17-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Туринці вирвали перемогу лише наприкінці матчу завдяки голу Даніло, для якого все зробив К'єза. Ювентус набрав 37 очок та бодай тимчасово піднявся на друге місце в турнірній таблиці Серії А. Удінезе не перемагає вже 9 матчів і скотився на 8-му сходинку.

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А от у підопічних Массіміліано Аллегрі серія з 8-ми перемог поспіль. 5 із них туринці здобули з мінімальним рахунком. "Стара синьйора" знову навчилася вимучувати перемоги на характері, другий тур поспіль перемагаючи завдяки пізньому голу.