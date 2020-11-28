Чергова гостьова невдача команди Клоппа у відеоогляді матчу Брайтон – Ліверпуль – 1:1
Ліверпуль не зміг впоратися з Брайтоном у 10 турі АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
На 20 хвилині молодий Неко Вільямс "привіз" пенальті, однак Мопей примудрився пробити повз ворота. Ліверпуль відповів голом Салаха, який скасували через офсайд.
Брайтон завдяки пенальті у компенсований час врятував нічию із Ліверпулем
Команда Клоппа вийшла більш зібраною на другий тайм і на 60 хвилині таки відкрила рахунок. Жота поцілив точно у лівий кут, прибравши до цього кількох захисників Брайтона. Ще один м'яч Ліверпуля скасували через офсайд – не пощастило Мане. "Червоні" поплатилися за це у компенсований час. Брайтон отримав другий пенальті, і цього разу до "позначки" підійшов впевнений Грос. 1:1 – Ліверпуль не може виграти у четвертому гостьовому матчі АПЛ поспіль.