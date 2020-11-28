На 20 хвилині молодий Неко Вільямс "привіз" пенальті, однак Мопей примудрився пробити повз ворота. Ліверпуль відповів голом Салаха, який скасували через офсайд.

Брайтон завдяки пенальті у компенсований час врятував нічию із Ліверпулем

Команда Клоппа вийшла більш зібраною на другий тайм і на 60 хвилині таки відкрила рахунок. Жота поцілив точно у лівий кут, прибравши до цього кількох захисників Брайтона. Ще один м'яч Ліверпуля скасували через офсайд – не пощастило Мане. "Червоні" поплатилися за це у компенсований час. Брайтон отримав другий пенальті, і цього разу до "позначки" підійшов впевнений Грос. 1:1 – Ліверпуль не може виграти у четвертому гостьовому матчі АПЛ поспіль.