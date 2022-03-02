Раніше швейцарець неодноразово називав Путіна своїм другом та публічно хвалив політику диктатора. Натомість Путін захищав Блаттера під час корупційного скандалу ФІФА й закликав вручити Йозефу Нобелівську премію миру.

Росія напала на Україну: Евертон проти брудних грошей окупанта, російських гравців продовжують карати в Європі (LIVE)

"Якщо подивитися на поточну ситуацію, а також на Путіна, який виступає на телебаченні, – зараз це вже не та людина, що раніше. Хочу висловити солідарність та співчуття українському народу та їх відважним бійцям опору.

Щодо виключення російських команд від змагань, то спорт справедливо – після невеликих сумнівів спочатку – послідовно відреагував і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дала чіткий сигнал", – цитує Блаттера Blick.

"Росіяни – це орки, суміш орди з монголами та удмуртами": екс-хавбек Металіста – про зраду, окупантів і терор у Харкові