Через війну в Україні Блаттер зрадив свого друга Путіна, з яким у нього була кругова порука
Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер більше не підтримує президента-диктатора.
Раніше швейцарець неодноразово називав Путіна своїм другом та публічно хвалив політику диктатора. Натомість Путін захищав Блаттера під час корупційного скандалу ФІФА й закликав вручити Йозефу Нобелівську премію миру.
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"Якщо подивитися на поточну ситуацію, а також на Путіна, який виступає на телебаченні, – зараз це вже не та людина, що раніше. Хочу висловити солідарність та співчуття українському народу та їх відважним бійцям опору.
Щодо виключення російських команд від змагань, то спорт справедливо – після невеликих сумнівів спочатку – послідовно відреагував і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дала чіткий сигнал", – цитує Блаттера Blick.
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