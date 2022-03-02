Ранее швейцарец неоднократно называл Путина своим другом и публично хвалил политику диктатора. Путин же защищал Блаттера во время коррупционного скандала ФИФА и призвал вручить Йозефу Нобелевскую премию мира.

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"Если посмотреть на текущую ситуацию, а также на выступающего на телевидении Путина – сейчас это уже не тот человек, что раньше. Хочу выразить солидарность и соболезнование украинскому народу и их отважным бойцам сопротивления.

Что касается исключения российских команд от соревнований, то спорт справедливо – после небольших сомнений сначала – последовательно отреагировал и показал России красную карточку. Я также рад, что Швейцария дала четкий сигнал", – сказал Блаттер. Blick.

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