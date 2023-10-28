Довбик міг виводити Жирону вперед вже на 4-й хвилині, але замкнув подачу з кутового над поперечиною. В середині тайму Тапія огризнувся дальнім ударом – Гассаніга забрав. Незадовго до перерви Бамба увірвався до штрафного і стріляв з готрого кута – аргентинський кіпер каталонців знову врятував.

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Сельтою, повернувши лідерство – Довбик не вразив, Циганков повернувся

Одразу після відпочинку Довбик мав фантастичну можливість записати своє ім'я у протокол – українець випередив захисників після навісу з кутового і головою замикав у сітку, але на шляху м'яча опинився Гуайта. На екваторі другої сорокап'ятихвилинки гарматі Гутьєррес розрядив свою гармату у лічених сантиметрах біля лівої стійки. На 83-й хвилині Сельта забила, але арбітр зафіксував фол в атаці (за мить до цього Гассаніга опинився на газоні) і гол скасували. Вже у доданий час Еррера пробив з-за меж штрафного у дальній кут і м'яч від стійки влетів у сітку. Вистраждана перемога на класі, яка виводить Жирону на першу сходинку Ла Ліги.