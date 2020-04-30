Чемпіонат Португалії відновиться – влада дала офіційний дозвіл

Наприкінці травня вболівальники зможуть побачити поєдинки португальської Прімейри.

Прем'єр-міністр Португалії Антоніо Кошта підтвердив відновлення змагань у Прімейрі-лізі, яка перебуває на паузі з 8 березня. Вже 4 травня гравці отримають дозвіл проводити тренування, повідомляє Marca з посиланням на португальські ЗМІ.

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Відновлення чемпіонату залежить від затвердження органами охорони здоров'я протоколу, розробленого Лігою. Це необхідно для того, щоб стадіони відповідали необхідним умовам. Очікується, що матчі будуть зіграні наприкінці травня (30-31 числа). Всі поєдинки будуть проводитися без уболівальників.

Нагадаємо, після 24 турів Прімейри-ліги Порту лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи Бенфіку на 1 пункт.

До слова, Франція та Нідерланди офіційно завершили футбольний сезон. Близькі до такого рішення і в Бельгії.

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