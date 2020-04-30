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Чемпионат Португалии возобновится – власти дали официальное разрешение

30 апреля 23:51 20 Читати українською
Чемпионат Португалии возобновится – власти дали официальное разрешение
Чемпионат Португалии возвращается / Marca

В конце мая болельщики смогут увидеть поединки португальской Примейры.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста подтвердил возобновление соревнований в Примейре-лиге, которая находится на паузе с 8 марта. Уже 4 мая игроки получат разрешение проводить тренировки, сообщает Marca со ссылкой на португальские СМИ.

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Возобновление чемпионата зависит от утверждения органами здравоохранения протокола, разработанного Лигой. Это необходимо для того, чтобы стадионы отвечали необходимым условиям. Ожидается, что матчи будут сыграны в конце мая (30-31 числа). Все поединки будут проводиться без болельщиков.

Напомним, после 24 туров Примейры-лиги Порту лидирует в турнирной таблице, опережая Бенфику на 1 пункт.

К слову, Франция и Нидерланды официально завершили футбольный сезон. Близки к такому решению и в Бельгии.

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