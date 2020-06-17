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Чемпіонат Норвегії відкрився голом майже з центра поля – відео шедевра

14:13 81 Читать на русском
Чемпіонат Норвегії відкрився голом майже з центра поля – відео шедевра
Радість Нордлі / Сайт Олесунна

Матч 1 туру чемпіонату Норвегії між Олесунном і Мольде подарував один з найкращих голів року.

Хавбек господарів Сімен Нордлі шокував іменитого суперника ударом майже з центра поля.

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Мольде швидко відкрив рахунок зусиллями Ейкрема, однак Олесунн відповів в середині другого тайму. Нордлі в центральному колі отримав м'яч після неточної передачі суперника і першим дотиком відправив шкіряного за комірець голкіперу.

Така зухвалість 20-річного півзахисника лише розлютила Мольде, який у підсумку покарав Олесунн розгромом 4:1.

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