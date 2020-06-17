Чемпіонат Норвегії відкрився голом майже з центра поля – відео шедевра

Матч 1 туру чемпіонату Норвегії між Олесунном і Мольде подарував один з найкращих голів року.
Хавбек господарів Сімен Нордлі шокував іменитого суперника ударом майже з центра поля.
Запальні танці з пивом в руках, крики й гармидер в роздягальні – як Баварія святкувала титул
Мольде швидко відкрив рахунок зусиллями Ейкрема, однак Олесунн відповів в середині другого тайму. Нордлі в центральному колі отримав м'яч після неточної передачі суперника і першим дотиком відправив шкіряного за комірець голкіперу.
Така зухвалість 20-річного півзахисника лише розлютила Мольде, який у підсумку покарав Олесунн розгромом 4:1.
Чемпіонський іспит Баварії, дуель учителя та учня в Манчестері та Римська битва Роналду за трофей: топ-5 матчів мідвіку