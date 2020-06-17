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Чемпионат Норвегии открылся голом почти с центра поля – видео шедевра

14:13 12 Читати українською
Чемпионат Норвегии открылся голом почти с центра поля – видео шедевра
Радость Нордли / Сайт Олесунна

Матч 1 тура чемпионата Норвегии между Олесунном и Мольде подарил один из лучших голов года.

Хавбек хозяев Симен Нордли шокировал именитого соперника ударом почти с центра поля.

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Мольде быстро открыл счет усилиями Ейкрема, однако Олесунн ответил в середине второго тайма. Нордли в центральном круге получил мяч после неточной передачи соперника и первым касанием отправил кожаного за шиворот голкиперу.

Такая дерзость 20-летнего полузащитника только разозлила Мольде, который в итоге наказал Олесунн разгромом 4:1.

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Мир Олесунн Олесунн Мольде Мольде Красивые голы Видеоновости
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