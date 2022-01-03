Досвідчений португалець отримав статус вільного агента. Про дострокове припинення співпраці генуезький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Перший трансфер Шевченка: Дженоа підсилилася захисником, який чудово грав в ЛЧ

Причини такого рішення "моряки" не повідомили.

Адріен Сілва перебрався в Сампдорію у серпні 2020-го на правах вільного агента. За цей час зіграв у футболці генуезців 44 матчі та забив 1 гол (з них 18 поєдинків – у сезоні 2021/22). Раніше центрхав пограв за Лестер, Монако, Спортінг Лісабон і Маккабі Хайфа. У складі збірної Португалії став чемпіоном Європи-2016, зігравши в усіх 4-х матчах плей-офф.

Де продовжить кар'єру 32-річний Адріен Сілва, поки невідомо.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ