Опытный португалец получил статус свободного агента. О досрочном прекращении сотрудничества генуэзский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Причины такого решения "моряки" не сообщили.

Адриен Силва перебрался в Сампдорию в августе 2020 года на правах свободного агента. За это время сыграл в футболке генуэзцев 44 матча и забил 1 гол (из них 18 поединков – в сезоне 2021/22). Ранее центрхав поиграл за Лестер, Монако, Спортинг Лиссабон и Маккаби Хайфа. В составе сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016, сыграв во всех 4 матчах плей-офф.

Где продолжит карьеру 32-летний Адриен Силва, пока неизвестно.

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