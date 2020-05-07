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Чемпіон Європи-2009 назвав найкращого форварда України – несподіваний вибір

7 травня 13:25 1552 Читать на русском
Чемпіон Європи-2009 назвав найкращого форварда України – несподіваний вибір
Владислав Супряга / СК Дніпро-1

Екс-гравець Динамо, а нині хавбек СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко, високо оцінив талант свого партнера Владислава Супряги.

"Я вважаю, що на даний момент Супряга – найкращий нападник України. Його на зборах в Туреччині ніби хтось вкусив. Статистика підтверджує, що на даний момент він найкращий форвард з українців.

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Я думаю, що Супряга на 100% майбутнє Динамо, якщо йому не завадять травми. Але там ще багато чого має скластися. У нього повинен повірити тренер", – сказав Коркішко в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, 20-річний нападник нині захищає кольори СК Дніпро-1 на правах оренди, контракт гравця належить Динамо. У поточному розіграші УПЛ форвард зіграв 18 матчів, у яких забив 9 голів та віддав одну результативну передачу.

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Теги
Динамо Динамо СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко Дмитро Коркішко Владислав Супряга Владислав Супряга
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