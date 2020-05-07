Екс-хавбек Динамо зізнався, який подарунок зробив собі після перемоги на Євро

Півзахисник СК Дніпро-1 Дмитро Коркішко пригадав переможне для себе Євро-2009.

"Перед турніром була головна думка – не зганьбитися. Ми грали вдома, при своїх уболівальниках. В собі були впевнені – у нас була серйозна команда, крутий колектив, багато хлопців грають зараз у хороших клубах.

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Зоряні суперники Давід Де Хеа, Денні Велбек, Тьягу Алькантара – всі вони стали зірками після Євро. До чемпіонату Європи вони були такими ж хлопцями, як і ми. Чому з наших хлопців у багатьох не вийшло заграти на високому рівні? Може, менталітет, може – життєві обставини: травма, комусь знесли голову перші гроші, комусь любов.

На тому турнірі найцінніший гравець – команда. Якщо є колектив і результат, то потім з цієї команди виростають лідери. Найважливішим був матч зі Швейцарією, після нього відчули впевненість. Потім нас було не зупинити. Сербія, Англія – ​​ми їх просто не помітили.

Відразу після чемпіонату Європи купив собі машину – "Інфініті". Статус був уже інший – майстер спорту міжнародного класу, треба було їздити на хорошому автомобілі", – сказав Коркішко в інтерв'ю виданню Sportarena.

Нагадаємо, Дмитро – вихованець київського Динамо. Перебував у структурі клубу з 2007 по 2013 роки. Дебютував у Прем'єр-лізі у складі Арсенала у березні 2010 року у матчі проти Карпат. Встиг пограти за Чорноморець, Полтаву, білоруський Мінськ, турецькі Гіресунспорт та Хатайспор. З липня 2019 року захищає кольори СК Дніпро-1. Під керівництвом Юрія Калітвінцева тріумфував зі збірною України U-19 на домашньому чемпіонаті Європи у Донецьку у 2009 році.

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