Чемпион Европы-2009 назвал лучшего форварда Украины – неожиданный выбор

Экс-игрок Динамо, а ныне хавбек СК Днепр-1 Дмитрий Коркишко высоко оценил талант своего партнера Владислава Супряги.

"Я считаю, что на данный момент Супряга - лучший нападающий Украины. Его на сборах в Турции будто кто-то укусил. Статистика подтверждает, что на данный момент он лучший форвард с Украинской.

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Я думаю, что Супряга на 100% будущее Динамо, если ему не помешают травмы. Но там еще многое должно сложиться. У него должен поверить тренер", – сказал Коркишко в интервью изданию Sportarena.

Напомним, 20-летний нападающий сейчас защищает цвета СК Днепр-1 на правах аренды, контракт игрока принадлежит Динамо. В текущем розыгрыше УПЛ форвард сыграл 18 матчей, в которых забил 9 голов и отдал одну результативную передачу.

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