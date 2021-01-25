Экс-игрок сборной Германии и дортмундской Боруссии объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 32 лет.

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"Спасибо за все и каждое мгновение – мы вместе творили историю. Я прощаюсь и до скорой встречи", – написал Гросскройц в Instagram. Также он добавил ностальгическое видео лучших моментов карьеры. Кевин был преданным фанатом Боруссии Д, а с 2009 по 2015 годы выступал за дортмундцев, выиграв две Бундеслиги, Кубок и Суперкубок Германии. Затем у него начался резкий спад – Галатасарай, Штутгарт, Дармштадт и наконец третьелиговый Юрдинген.

В составе сборной Германии Гросскройц провел 6 матчей и даже попал в финальную заявку команды на ЧМ-2014. На мундиале он не провел ни одной минуты на поле, но получил золотую медаль вместе с другими игроками Бундестим.

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