Жонатан Бамба відмовився від можливості продовжити контракт із Ліллем і продовжить свою кар'єру в Сельті.

Бамба вирішив продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Іспанії. 27-річний форвард отримав пропозицію від Сельти і прийняв її. Про це інформує Relevo.

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Таким чином, Бамба вдруге в кар'єрі поставить свій підпис під контрактом завдяки Луїшу Кампушу – раднику ПСЖ і Сельти зі спортивних питань. Свого часу саме Кампуш підписав Бамба в Лілль.

У сезоні 2022/23 Бамба провів за "догів" під керівництвом Паулу Фонсеки 35 матчів у Лізі 1, у яких забив 6 м'ячів і віддав 7 гольових передач. За даними Transfermarkt, за останні шість років його ринкова вартість збільшилася у 20 разів. У позаминулому сезоні Жонатан виграв із Ліллем чемпіонат Франції.

Нагадаємо, що влітку Сельту очолив Рафа Бенітес.

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