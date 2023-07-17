Жонатан Бамба отказался от возможности продлить контракт с Лиллем и продолжит свою карьеру в Сельте.

Бамба решил продолжить свою карьеру в чемпионате Испании. 27-летний форвард получил предложение от Сельты и принял его. Об этом информирует Relevo.

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Таким образом, Бамба второй раз в карьере поставит свою подпись под контрактом благодаря Луишу Кампушу – советнику ПСЖ и Сельты по спортивным вопросам. В своё время именно Кампуш подписал Бамба в Лилль.

В сезоне 2022/23 Бамба провёл за "догов" под руководством Паулу Фонсеки 35 матчей в Лиге 1, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. По данным Transfermarkt, за последние шесть лет его рыночная стоимость увеличилась в 20 раз. В позапрошлом сезоне Жонатан выиграл с Лиллем чемпионат Франции.

Напомним, что летом Сельту возглавил Рафа Бенитес.

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