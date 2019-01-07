"Christian F*cks", – Ньюпорт помилився у написанні прізвища Фукса – курйоз дня

Представник Ліги 2 Ньюпорт Каунті припустився курйозної помилки у прізвищі захисника Лестера Крістіана Фукс перед матчем 1/32 фіналу Кубка Англії.
Ньюпорт Каунті перед матчем 3 раунду Кубка Англії з Лестером опублікував склади команд. Валлійський клуб припустився епічної помилки у прізвищі австрійського захисника Крістіана Фукса.
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Прізвище правильно пишеться латинськими буквами як "Fuchs", але "жовто-чорні" замість "h" написали "k", в результаті чого вийшло лайливе англійське слово.
Нагадаємо, Ньюпорт сенсаційно переграв "лисів" та вийшов до 1/16 фіналу турніру.
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