"У нас дійсно великий склад. Я не хочу вдаватися в чутки у останні кілька днів трансферного вікна, тому подивимося, як будуть розвиватися події найближчим часом.

Челсі віддав Барклі в оренду клубу АПЛ

Що стосується майбутнього Рубена Лофтус-Чіка, Каллума Хадсона-Одої і Фікайо Томорі, то в ситуації з можливою орендою кожного з них ми повинні обговорити, що буде краще, як для гравця, так і клубу. Я б прийняв цих трьох гравців до уваги, але поки нічого не можу сказати. У мене хороші стосунки з ними, але в найближчі дні ми особисто обговоримо з кожним з них деякі питання.

Як тільки вікно закриється, кожен гравець, який перебуває тут, буде використаний, тому що попереду довгий сезон і безліч змагань", – цитує Лемпарда видання Tribal Football.

Нагадаємо, трансферне вікно в англійській Прем'єр-лізі закривається 5 жовтня. Челсі у поточному сезоні стартував не надто вдало, маючи у своєму активі після 3-х турі лише 4 пункти.

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