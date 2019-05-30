Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі нарешті підняв над головою свій перший кубок у ролі тренера.

Лондонський Челсі на чолі з Мауріціо Саррі переграв Арсенал (4:1) у фіналі Ліги Європи.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів

Цей трофей став першим для 60-річного італійського фахівця у тренерській кар'єрі.

Раніше Саррі працював на тренерському містку різних італійських команд, включно з Наполі, але це не принесло італійцю жодних трофеїв.

Контракт Мауріціо Саррі з лондонським клубом розрахований до 2021 року. В минулому сезоні АПЛ Челсі посів третю сходинку турнірної таблиці.

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