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Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

00:26 74 Читать на русском
Саррі здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі
Мауріціо Саррі / Фото The Sun

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі нарешті підняв над головою свій перший кубок у ролі тренера.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Лондонський Челсі на чолі з Мауріціо Саррі переграв Арсенал (4:1) у фіналі Ліги Європи.

Челсі – Арсенал – 4:1 – відео голів

Цей трофей став першим для 60-річного італійського фахівця у тренерській кар'єрі.

Раніше Саррі працював на тренерському містку різних італійських команд, включно з Наполі, але це не принесло італійцю жодних трофеїв.

Контракт Мауріціо Саррі з лондонським клубом розрахований до 2021 року. В минулому сезоні АПЛ Челсі посів третю сходинку турнірної таблиці.

Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19

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Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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