Борнмут приймає Челсі в рамках 5-го туру АПЛ. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію матчу шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Борнмут – Челсі відбудеться сьогодні, 17 вересня. Стартовий свисток зустрічі запланований на 16:00. Відстежувати головні події поєдинку можна у текстовій онлайн-трансляції на Футбол 24. Дивитися гру наживо можна на телеканалі Setanta Sports та на ОТТ-платформі цього медіасервісу.

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Михайло Мудрик вперше у нинішньому сезоні потрапив до стартового складу Челсі на матч АПЛ. Ілля Забарний звично почне гру в основі Борнмута, тож на нас чекає повноцінне українське дербі.

Стартові склади на матч Борнмут – Челсі:

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарний, Келлі, Керкез – Кук, Крісті, Уаттара, Таверньєр, Біллінг – Соланке

Челсі: Санчес – Гюсто, Дісасі, Тьягу Сілва, Колвілл – Енцо, Угочукву, Галлахер – Стерлінг, Джексон, Мудрик