Після провалу з підписанням оборонця Севільї Жюля Кунде лондонський Челсі накинув оком на центрбека італійського Наполі Каліду Кулібалі.

"Сині" вивчають доцільність підписання 30-річного сенегальця, стверджує Football.London.

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Томас Тухель не відмовився від намірів підсилити центр оборони. Кулібалі може стати варіантом у зимове трансферне вікно. Влітку Челсі намагався підписати Кунде й навіть пропонував Севільї 55 млн євро. Нервіонці, однак, прагнули отримати 80 млн. Натомість лідер оборони Наполі раніше перебував на радарах манчестерських грандів – Сіті та Юнайтед.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 2 матчі в Серії А. У попередній кампанії у його активі 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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