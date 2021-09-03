"Синие" изучают целесообразность подписания 30-летнего сенегальца, утверждает Football.London.

Арсенал может приютить списанного Тоттенхэмом защитника

Томас Тухель не отказался от намерений усилить центр обороны. Кулибали может стать вариантом в зимнее трансферное окно. Летом Челси пытался подписать Кунде и даже предлагал Севильи 55 млн евро. Нервионцы, однако, стремились получить 80 млн. В свою очередь лидер обороны Наполи ранее находился на радарах манчестерских грандов – Сити и Юнайтед.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 2 матча в Серии А. В предыдущей кампании в его активе 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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