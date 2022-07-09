Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг готується до приходу в Челсі разом з ще одним одноклубником.

Челсі закриває трансфер Стерлінга, очікуючи на рішення Ман Сіті щодо пропозиції у розмірі 45 млн фунтів стерлінгів плюс бонуси, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

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Але на цьому лондонці не хочуть зупинятись та націлились на захисника Натана Аке, який бажає змінити клубну прописку. З гравцем вже погодили персональні умови, тож залишилось узгодити трансфер з Манчестер Сіті. Додамо, що Аке виходив на поле здебільшого у центрі захисту, але грав і зліва в обороні

Зазначимо, що Стерлінг у минулому сезоні зіграв у 47 поєдинках в усіх турнірах, відзначившись 17 голами та 9 асистами. Аке ж зіграв у 27 матчах, записавши до свого активу 3 голи.

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