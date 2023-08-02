Челсі заохотив чемпіона Європи щедрим контрактом
Центральний захисник Леві Колвілл підписав новий контракт із Челсі.
Колвілл підписав новий шестирічний контракт із можливістю продовження ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт лондонського клубу.
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Колвілл є випускником академії "синіх", він почав тренуватися з Челсі у 8-річному віці. У липні Леві допоміг збірній Англії виграти чемпіонат Європи серед юнаків до 21 року.
20-річний футболіст провів передсезонку під керівництвом головного тренера Маурісіо Почеттіно, і аргентинський фахівець оцінив уміння Колвілла. "Я поговорив із тренером, і він запевнив мене в тій довірі, якої я потребував. Він говорив зі мною не просто як із гравцем, а як із людиною. Це мало велике значення", – заявив футболіст.
Минулого сезону Леві виступав у складі Брайтона на правах оренди.
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