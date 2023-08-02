Колвілл підписав новий шестирічний контракт із можливістю продовження ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт лондонського клубу.

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Колвілл є випускником академії "синіх", він почав тренуватися з Челсі у 8-річному віці. У липні Леві допоміг збірній Англії виграти чемпіонат Європи серед юнаків до 21 року.

20-річний футболіст провів передсезонку під керівництвом головного тренера Маурісіо Почеттіно, і аргентинський фахівець оцінив уміння Колвілла. "Я поговорив із тренером, і він запевнив мене в тій довірі, якої я потребував. Він говорив зі мною не просто як із гравцем, а як із людиною. Це мало велике значення", – заявив футболіст.

Минулого сезону Леві виступав у складі Брайтона на правах оренди.

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