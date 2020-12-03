Захисник Баварії Девід Алаба може спробувати свої сили на Туманному Альбіоні.

Челсі націлився на підписанні оборонця Баварії Девіда Алаби, повідомляє Daily Star. У Лондоні готові запропонувати австрійцю трирічний контракт.

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Мюнхенці не хочуть відпускати свою зірку, чинна угода про співпрацю якого розрахована до літа 2021-го, але водночас не можуть задовольнити фінансові вимоги захисника. За інформацією ЗМІ, Девід хоче отримувати у Баварії близько 25 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні 28-річний Алаба провів за мюнхенців 14 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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