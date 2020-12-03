Челси нацелился на подписание защитника Баварии Дэвида Алабы, сообщает Daily Star. В Лондоне готовы предложить австрийцу трехлетний контракт.

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Мюнхенцы не хотят отпускать свою звезду, действующее соглашение о сотрудничестве которого рассчитано до лета 2021-го, но в то же время не могут удовлетворить финансовые требования защитника. По информации СМИ, Дэвид хочет получать в Баварии около 25 млн евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Алаба провел за мюнхенцев 14 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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