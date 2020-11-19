Французький фахівець безпосередньо веде перемовини з Девідом Алабою щодо потенційного трансферу в Реал, інформує Mundo Deportivo.

Баварія не хоче продавати Алабу попри ризик втратити гравця безкоштовно

За інформацією джерела, представники Алаби вимагають зарплату у 20 мільйонів євро в рік для австрійця. Керівництво "вершкових" не в захваті від такого розвитку подій, а тим більше не готове виплачувати таку суму. Ба більше, у Королівському клубі вважають, що Девід швидше обере варіант продовження кар'єри в ПСЖ.

Зауважимо, Алаба та Баварія ніяк не можуть домовитись про продовження контракту, який розрахований до червня 2021 року. Раніше повідомлялося, що серед претендентів на гравця, окрім Реала та ПСЖ, є ще Барселона, Ліверпуль, Ман Сіті та Ювентус.

Цікаво, що у Мюнхені 28-річний оборонець провів майже всю свою кар'єру. У поточному сезоні він зіграв 10 поєдинків за Баварію у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом.

"Можливо, понизити у класі Німеччину, а не Швейцарію чи Україну?" Побиття Бундестім – наслідок проваленої перебудови