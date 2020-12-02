У середу, 2 грудня, завершується 5-й тур групового етапу Ліги чемпіонів 2020/21. Звіт про матчі груп E, F та H читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 5 тур

Група E

Краснодар – Ренн – 1:0

Гол: Берг, 72

Севілья – Челсі – старт о 22:00

Група F

Борусія Д – Лаціо – старт о 22:00

Брюгге – Зеніт – старт о 22:00

Група H

Істанбул Башакшехір – РБ Лейпциг – 3:4

Голи: Кахведжі, 45+3, 72, 85 – Поульсен, 26, Мукіеле, 43, Ольмо, 66, Сьорлот, 90+2

Манчестер Юнайтед – ПСЖ – старт о 22:00

У "групі смерті" Лейпциг поїхав за обов'язковою перемогою в Туреччину. Німецька команда повністю домінувала в першому таймі, що вилилося у два голи. Турки дали пробити Забітцеру, а м'яч від Поульсена залетів у ворота. Башакшехір загубив у власному штрафному Мукіеле, а француз з передачі Форсберга вразив дальній кут.

Господарі ще до перерви скоротили відставання з кутового, а потім активно розпочали другий тайм, створивши низку хороших моментів. Вішча навіть забив, але з офсайду. Лейпциг поступово повернув собі ініціативу та закріпив перевагу – гол створила іспанська зв'язка Анхеліньо-Ольмо.

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Кахведжі красивим дальнім ударом з гри відродив інтригу, а наприкінці зустрічі шедеврально пробив зі штрафного, оформивши хет-трик! Башакшехір створив вражаючий камбек, але від поразки не врятувався. Лейпциг все ж забив четвертий гол зусиллями Сьорлота. Божевілля!

Таким чином саксонські "бики" набрали 9 очок і з нетерпінням чекають новин з Манчестера, де грають МЮ і ПСЖ. Істанбул з 3 балами втратив шанси на плей-офф.

Інші "бики" – кубанські – також святкували успіх. Краснодар здобув першу для росіян перемогу в цій Лізі чемпіонів – досі було 13 безвиграшних матчів. У рівному поєдинку з Ренном єдиний гол забив 36-річний Маркус Берг. Швед відгукнувся на вибивання з власної половини, виграв забіг і розстріляв голкіпера. Завдяки цій перемозі Краснодар гарантував собі третє місце в групі E та путівку в Лігу Європи. Ренн фінішує останнім.