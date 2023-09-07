Представники Челсі впевнені в тому, що нападник "синіх" Михайло Мудрик приділяє відеоіграм занадто багато часу – більше, ніж інші футболісти. Українець грає у мережі в будь-який час доби, інформує The Athletic.

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Згідно з джерелом, є ще один фактор, який заважає Мудрику розкритися в Лондоні. Це – занадто великі навантаження в тренажерній залі. "Він заходить до тренажерної зали на базі до і після звичайних тренувань. Йому це подобається", – зазначив один із представників клубу. Проте керівництво Челсі попросило Михайла знизити частоту і навантаження в залі. У клубі побоюються, що українець може перестаратися.

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