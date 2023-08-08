Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик буде виступати в сезоні 2023/24 під новим номером.

Перед стартом нової кампанії українець вирішив змінити ігровий номер. Про це повідомив офіційний сайт Челсі.

Челсі втратив зіркового новачка – конкурент Мудрика почув невтішний вердикт

В сезоні 2023/24 Михайло Мудрик буде виступати під 10-м номером. Отримати "десятку" вдалося через те, що Крістіан Пулішич, якому вона належала, покинув клуб і відправився в Мілан. Український вінгер в минулому сезоні виступав у футболці з цифрою 15.

"Десятка" вважається культовим номером в будь-якій команді і найчастіше дістається найважливішим гравцям в команді. В Челсі під 10-м номером свого часу виступали Еден Азар, Хуан Мата, Вілліан.

10 найдорожчих захисників світу: провали МЮ та Челсі, джекпот Ліверпуля, новий рекорд Гвардіоли