Челси вырвал победу в матче с Ньюкаслом, Фулхэм перестрелял Бернли

В матчах 3 тура АПЛ Челси на последних минутах одолел Ньюкасл, Уотфорд победил Кристал Пэлас, Фулхэм перестрелял Бернли в сверхрезультативном матче. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Челси минимально одолел Ньюкасл на выезде. Команда Маурисио Сарри владела инициативой большую часть матча, но в первом тайме ударам Азара и Педро не хватало точности. Во второй половине Челси продолжал доминировать и временами процент владения мячом доходил до 80%, однако пробить Дубравку никак не получалось. Лучший момент был у Рюдигера, который после подачи с углового попал в перекладину. Но "аристократам" таки удалось распечатать ворота Ньюкасла, Азар отличился ударом точки за фол Шера в своей штрафной. Однако Ньюкасл очень быстро ответил забитым голм Хоселу. Казалось, что Ньюкасл таки удержит победный счет, однако Едлин срезал мяч в собственные ворота.

Уотфорд дома минимально одолел Кристал Пэлас. В первом тайме продолжалась довольно равная игра и обе команды имели неплохие шансы отличиться забитым голом. Однако открыть счет в матче удалось только во второй части игры. Капуе протащил мяч через центр поля и заметил слева свободного Перейру. Роберто на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол. На 71 минуте чудо-гол забил Холебас. Грек то ли навешивал и мяч срезался с ноги, то ли целенаправленно забрасывал за шиворот Хеннеси с левого угла штрафной. Заха один гол отыграл, обыгравшись с Майером в стенку, ворвавшись в штрафную и пробив между ног вратарю, но в итоге победу праздновал Уотфорд.

Фулхэм в сверхрезультативном матче перестрелял Бернли. Уже на 4 минуте Сери невероятным ударом в дальнюю девятку с 25 метров открыл счет в матче, однако Хендрик достаточно быстро выровнял положение, добив собственный же удар. А под конец первого тайма была результативная двухминутка от Митровича, который сначала на дальней штанге замкнул навес Керни, а чуть позже также головой переправил передачу Вьетто в ворота. Тарковски уменьшил разницу в счете, в падении переправив мяч в ворота после скидки Ми. Однако последнее слово было за Фулхэмом, а именно за Шюррле, который и поставил точку в матче.

Таким образом Уотфорд и Челси присоединились к Ливерпулю на вершине турнирной таблицы, Кристал Пэлас и Фулхэм с 3 очками расположились на 11 и 12 местах соответственно, а Ньюкасл и Бернли имеют по 1 зачетном баллу.

Чемпионат Англии 2018/19, 3 тур

Ньюкасл – Челси – 1:2

Голы: Хоселу, 83 – Азар, 76 (пен), Едлин, 87 (аг)

Уотфорд – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Перейра, 53, Холебас, 71 – Заха, 78

Фулхем – Бернли – 4:2

Голы: Сери, 4, Митрович, 36, 38, Шюррле, 83 – Хендрик, 10, Тарковски, 41