Фулхем на офіційному сайті повідомив про прихід Армандо Брої з Челсі.

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Албанський форвард приєднався до "дачників" на правах оренди до кінця сезону. Раніше повідомлялось, що оренда нападника обійдеться Фулхему в 750 тисяч фунтів, а також міститиме бонуси та штрафи за кількість зіграних матчів.

До слова, у поточному сезоні Броя зіграв у 19 матчах за Челсі, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами. Transfermarkt оцінює нападника в 28 млн євро.

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