Фулхэм на официальном сайте сообщил о приходе Армандо Бройи из Челси.

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Албанский форвард присоединился к "дачникам" на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что аренда нападающего обойдется Фулхэму в 750 тысяч фунтов, а также будет содержать бонусы и штрафы за количество сыгранных матчей.

К слову, в текущем сезоне Броя сыграл в 19 матчах за Челси, в которых отметился 2 голами и 2 ассистами. Transfermarkt оценивает нападающего в 28 млн евро.

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