Далеко не всім грандам АПЛ вистачило терпіння для затяжних торгів з Шахтарем.

Переговори щодо Михайла Мудрика продовжує лише Арсенал, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

"Беріть запропоновані гроші, або залишайте Мудрика собі": легенда Арсенала закликав встановити дедлайн для Шахтаря

Вчора "каноніри" вкотре зв'язалися з керівництвом Шахтаря, однак угода не виглядає близькою до завершення. Натомість Челсі взагалі не робить серйозних кроків у напрямку Мудрика. Лондонці швидко домовилися з Атлетіко про оренду Жоау Феліша, тому надалі навряд розглядатимуть кандидатуру зірочки Шахтаря. Це не стане проблемою для самого Михайла, який завжди віддавав перевагу Арсеналу.

Часу для оформлення переходу ще достатньо, адже трансферне вікно в Англії закриється 31 січня. Зауважимо, що в поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, забивши 10 м’ячів та віддавши 8 результативних передач.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?