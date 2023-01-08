"Арсеналу слід обрати чітку позицію у цій історії. Клуб має поставити Шахтарю умову – дедлайн у переговорах щодо трансферу Мудрика.

Трансфер Мудрика в Арсенал: Артета несподівано відреагував на конкуренцію з Челсі

Арсенал запропонував за цього футболіста 62 мільйони фунтів стерлінгів. У цій ситуації час сказати Шахтарю: "Беріть запропоновані гроші, або залишайте Мудрика собі". Інакше дійде до того, що просто закриється нинішнє трансферне вікно", – цитує Мерсона Football London.

Нагадаємо, Шахтар вперто вимагає за свого гравця 100 мільйонів євро і навіть розпочав паралельні переговори з Челсі, аби змусити Арсенал розщедритись.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?