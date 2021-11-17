Захисник Челсі Тьягу Сілва має два варіанти продовження кар'єри після завершення поточного сезону.

Флуміненсе розпочав вести переговори з агентом Тьягу Сілви та розраховує переманити бразильця влітку 2022 року, коли завершиться його контракт з Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Сам захисник має намір залишитись у Лондоні. Незабаром сторони мають провести переговори щодо продовження угоди до літа 2023 року.

Додамо, що Тьягу Сілва провів 12 матчів у складі Челсі у поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

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