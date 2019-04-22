Челсі вдома несподівано зіграв унічию з Бернлі

У 35 турі АПЛ Бернлі на виїзді зіграв унічию з Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках 35 туру чемпіонату Англії Челсі приймав Бернлі. "Сині", у разі перемоги, виходили на чисте третє місце, однак "бордові", набравши непоганий хід в останніх матчах, розраховували на втому лондонців після єврокубків і вірили у свій шанс.

Вже на 8 хвилині Джеф Хендрік завдав фантастичного удару з-за меж штрафного майданчика і шокував Челсі голом.

Стерлінг оплатив похорон юного гравця Крістал Пелас, якому допомагав боротися з важкою хворобою

Команда Мауріціо Саррі оговталась доволі швидко: за чотири хвилини Н'Голо Канте відквитав один м’яч, а ще за дві хвилини Гонсало Ігуаїн вивів свою команду вперед.

Та Бернлі не планував здаватись і, незважаючи на постійні атаки суперника, в середині першого тайму зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов під акомпанемент атак Челсі, проте Бернлі мужньо витримував агресивний пресинг суперника і довів матч до такої бажаної нічиєї.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ