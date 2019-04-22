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Челсі вдома несподівано зіграв унічию з Бернлі

22 квітня 23:55 25
Челсі вдома несподівано зіграв унічию з Бернлі
Челсі вдома несподівано зіграв унічию з Бернлі

У 35 турі АПЛ Бернлі на виїзді зіграв унічию з Челсі. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
 
Джеф Хендрік 8’
Ешлі Барнс 24’
8’ Джеф Хендрік
12’ Н'Голо Канте
14’ Гонсало Ігуаїн
24’ Ешлі Барнс

В рамках 35 туру чемпіонату Англії Челсі приймав Бернлі. "Сині", у разі перемоги, виходили на чисте третє місце, однак "бордові", набравши непоганий хід в останніх матчах, розраховували на втому лондонців після єврокубків і вірили у свій шанс.

Вже на 8 хвилині Джеф Хендрік завдав фантастичного удару з-за меж штрафного майданчика і шокував Челсі голом.

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Команда Мауріціо Саррі оговталась доволі швидко: за чотири хвилини Н'Голо Канте відквитав один м’яч, а ще за дві хвилини Гонсало Ігуаїн вивів свою команду вперед.

Та Бернлі не планував здаватись і, незважаючи на постійні атаки суперника, в середині першого тайму зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов під акомпанемент атак Челсі, проте Бернлі мужньо витримував агресивний пресинг суперника і довів матч до такої бажаної нічиєї.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ

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Бернлі Бернлі Англія Челсі - Бернлі Челсі Челсі
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