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Стерлінг оплатив похорон юного гравця Крістал Пелас, якому допомагав боротися з важкою хворобою

15:38 857 Читать на русском
Стерлінг оплатив похорон юного гравця Крістал Пелас, якому допомагав боротися з важкою хворобою
Рахім Стерлінг / Reuters

Англійський футболіст Рахім Стерлінг допомагав родині хлопчика, який хворів на лейкемію.

Одноклубник Олександра Зінченка упродовж кількох місяців підтримував 13-річного Демарея Доукінса, повідомляє FourFourTwo.

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Гравець Манчестер Сіті та збірної Англії допомагав сім'ї Демарея шукати донора стовбурових клітин. За цей час Рахім сильно зблизився з хлопцем, який помер від лейкемії минулого місяця.

Стерлінг відвідає поховальну службу у Дагенхемі, яка відбудеться у п'ятницю.

"Демарей був особливою хлопчиною, який торкнувся багатьох життів, зокрема і мого. Позитивний до кінця, він був прикладом для всіх нас", – сказав Стерлінг.

Стерлінг вшанував пам'ять Демарея, піднявши свою футболку у матчі відбору до чемпіонату Європи проти Чехії. На ній була зображена спільна фотографія Рахіма і Демарея.

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Теги
Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Крістал Пелас Крістал Пелас Англія
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