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Челсі спіткала епідемія коронавірусу – четверо гравців на карантині, – ЗМІ

09:36 - Читать на русском
Челсі спіткала епідемія коронавірусу – четверо гравців на карантині, – ЗМІ
Пулішіч, Абрахам і Томорі / Фото із соцмереж

Челсі змушений розпочати підготовку до сезону без низки гравців основного складу.

Томорі, Маунт, Абрахам і Пулішіч після повернення з відпустки перебувають на карантині і не займаються з командою, стверджує The Sun.

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Усі четверо відпочивали за кордоном (на грецькому острові Міконос), тому змушені відбути термін ізоляції. Раніше Челсі підтвердив спалах коронавірусу в клубі, однак імена хворих не уточнювалися. Вже через три тижні команді Френка Лемпарда доведеться стартувати в АПЛ, тому зайві втрати у складі стали вкрай недоречними.

До слова, Маунт і Абрахам також ризикують пропустити найближчі матчі збірної Англії, хоча отримали виклики від Гарета Саутгейта.

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Теги
Англія Челсі Челсі Крістіан Крістіан Пулішіч Таммі Таммі Абрахам Фікайо Фікайо Томорі Мейсон Мейсон Маунт коронавірус
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