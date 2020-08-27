Челсі спіткала епідемія коронавірусу – четверо гравців на карантині, – ЗМІ

Томорі, Маунт, Абрахам і Пулішіч після повернення з відпустки перебувають на карантині і не займаються з командою, стверджує The Sun.

Челсі офіційно придбав Чілвела

Усі четверо відпочивали за кордоном (на грецькому острові Міконос), тому змушені відбути термін ізоляції. Раніше Челсі підтвердив спалах коронавірусу в клубі, однак імена хворих не уточнювалися. Вже через три тижні команді Френка Лемпарда доведеться стартувати в АПЛ, тому зайві втрати у складі стали вкрай недоречними.

До слова, Маунт і Абрахам також ризикують пропустити найближчі матчі збірної Англії, хоча отримали виклики від Гарета Саутгейта.

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