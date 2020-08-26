Челсі офіційно придбав Чілвела

Контракт новачка розрахований на 5 років, інформує офіційний сайт лондонського клубу. Сума трансферу не уточнюється, проте раніше ЗМІ писали про 50 млн фунтів.

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Чілвел є вихованцем Лестера, за першу команду дебютував 27 жовтня 2015 року. Всього за "лисів" провів 123 матчі, відзначився 4 голами та 12 асистами. Також в активі 23-річного захисника 11 матчів у футболці збірної Англії.

Додамо, що Бен Чілвел став третім літнім новачком Челсі після Хакіма Зієша і Тімо Вернера.

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