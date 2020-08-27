Челси постигла эпидемия коронавируса – четверо игроков на карантине, – СМИ
Челси вынужден начать подготовку к сезону без ряда игроков основного состава.
Томори, Маунт, Абрахам и Пулишич после возвращения из отпуска находятся на карантине и не занимаются с командой, утверждаетThe Sun.
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Все четверо отдыхали за рубежом (на греческом острове Миконос), поэтому вынуждены отбыть срок изоляции. Ранее Челси подтвердил вспышку коронавируса в клубе, однако имена больных не уточнялись. Уже через три недели команде Фрэнка Лэмпарда придется стартовать в АПЛ, поэтому лишние потери в составе стали крайне неуместными.
К слову, Маунт и Абрахам также рискуют пропустить ближайшие матчи сборной Англии, хотя получили вызовы от Гарета Саутгейта.
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