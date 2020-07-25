Челсі складе конкуренцію манчестерським грандам у боротьбі за зіркового опорника з Бундесліги

Челсі втрутився в боротьбу за 23-річного швейцарця, інформує Express з посиланням на журналіста Bild Крістіана Фалька.

Хаверц узгодив контракт із Челсі, – журналіст

Закарія провів чудовий сезон, опинившись серед найкращих опорників Бундесліги. Гра хавбека привернула увагу двох Манчестерів, а тепер до перегонів приєднався і Челсі. Щоправда, Борусія М не горить бажанням продавати свою зірку перед стартом у груповому етапі Ліги чемпіонів. Потенційні претенденти повинні викласти щонайменше 50 млн євро, щоб "жеребці" розпочали переговори.

До слова, Закарія відзначився двома голами та двома асистами у 23 матчах Бундесліги. Також Деніс може похвалитися стабільним місцем у основі збірної Швейцарії, яка протистоятиме Україні на груповому етапі Ліги націй 2020/21.

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