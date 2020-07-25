Челси составит конкуренцию манчестерским грандам в борьбе за звездного опорника из Бундеслиги

Полузащитник Боруссии М Денис Закария имеет все шансы продолжить карьеру в гранде АПЛ.

Челси вмешался в борьбу за 23-летнего швейцарца, информирует Express со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

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Закария провел великолепный сезон, оказавшись среди лучших опорников Бундеслиги. Игра хавбека привлекла внимание двух Манчестеров, а теперь к гонкам присоединился и Челси. Правда, Боруссия М не горит желанием продавать свою звезду перед стартом в групповом этапе Лиги чемпионов. Потенциальные претенденты должны выложить минимум 50 млн евро, чтобы "жеребцы" начали переговоры.

К слову, Закария отметился двумя голами и двумя ассистами в 23 матчах Бундеслиги. Также Денис может похвастаться стабильным местом в основе сборной Швейцарии, которая будет противостоять Украине на групповом этапе Лиги наций 2020/21.

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