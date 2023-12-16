Челси и Шеффилд Юнайтед играют 16 декабря в 17-м туре АПЛ 2023/24. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Шеффилд Юнайтед начался 16 декабря в 17:00 по киевскому времени. Михаил Мудрик и компания проиграли два последних матча и занимают только 12 место турнирной таблицы. Шеффилд Юнайтед недавно сменил главного тренера, вернув Криса Уайлдера. Это сразу дало результат – после поражения от Ливерпуля "клинки" победили Брентфорд, но с 8 очками все еще идут последними.

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Михаил Мудрик попал в стартовый состав, получив очередной шанс от Маурисио Почеттино. Впервые в заявке Челси на официальный матч оказался Кристофер Нкунку. Летом француз получил травму колена и с тех пор находился в лазарете. Сегодня может быть дебют 60-миллионного новичка, который является конкурентом украинца.

Стоит отметить и вратаря Челси. Из-за травмы Роберта Санчеса против Шеффилда сыграет 24-летний серб Джордже Петрович. Для этого это дебют в стартовом составе "синих". Впервые он сыграл с Эвертоном, выйдя в конце поединка вместо травмированного кипера.

Где смотреть игру Челси – Шеффилд Юнайтед? Онлайн-трансляция матча доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями поединка АПЛ можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Челси:

Шеффилд Юнайтед: